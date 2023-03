Sandra habló en laSexta Xplica del terrible acoso racista que sufrió su hija en un colegio que ya ha sido condenado por falta de protección a la menor. "Mi hija no me lo contó, sino que me fui enterando por madres del colegio, que sus hijos le contaban lo que le estaban haciendo a mi hija, y luego me he enterado en la sentencia, que ha sido a nuestro favor y ha sido firme", señaló la mujer.

Ahora, la menor tiene 15 años y le sigue diciendo a su madre que no sabe todo lo que le han hecho, y todavía "hoy tiene secuelas" por el infierno que vivió: "Mi hija ha recibido insultos continuos, ella es mulata y la han llamado negra de mierda, le han dicho que tiene un pelo asqueroso".

Así, la madre pidió "el protocolo de acoso escolar y hablar con la directora". Sin embargo, esta, según contó Sandra, "tardó tres semanas" en darle una cita. Además, la mujer habló "varias veces con la tutora, el orientador y la jefa de estudios", pero siempre le negaron que existía ese acoso escolar, y lo que le decían es que "era cosa de niños y que no pasaba nada".

"Al día siguiente de hablar con ellos, le dijeron a los niños que jugaban con mi hija que no hablaran ni jugaran con ella, es decir, aislarla más. Yo volví al colegio y me dicen que los niños lo habían entendido mal, que no se les dijo eso, pero no era un niño el que decía eso, eran seis", subrayó Sandra. Finalmente, el colegio ha sido condenado.