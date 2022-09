La periodista económica de 'Capital Radio' Laura Blanco critica duramente las palabras de Isabel Díaz Ayuso en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero en la que afirmó que el tope al gas encarece el precio de la luz. "Creo que estaba contestando a la preguntad de Alsina sin saber lo que estaba contestando y sin entender el mercado eléctrico", destaca Blanco, que afirma que "ha patinado de lo lindo". "O se puso muy nerviosa o no estaba preparada", insiste la experta, que afirma que "si Ayuso lo hizo a propósito no nos merecemos tener una presidenta de Madrid que miente sobre la factura de la luz".

"Otra cosa es que el ala política que vota Ayuso piense que con tal de que esté ella como presidenta de la Comunidad de Madrid ya la rodeamos de gente que se encarga de hacer políticamente económico lo que nos interesa", reflexiona Laura Blanco, que resalta que "no tiene sentido lo que dijo" Ayuso sobre la factura de la luz. "Me da igual que sea mentira o patinazo, es una vergüenza", insiste Laura Blanco, que recalca que "esto a Feijóo no se le hubiera permitido": "A Feijóo se le exige, pero a Ayuso se le ríe la gracia y le salió bien con el COVID y esto no se le puede permitir que le salga bien porque es una vergüenza que una presidenta de una comunidad diga lo que dijo porque es mentira".