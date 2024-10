Julen Bollain puso el foco en las pensiones en su intervención en laSexta Xplica. El economista, en el programa que presenta José Yélamo, afirmó que a pesar de que las cosas han mejorado todo se va a "tensionar" en las próximas tres décadas.

Así lo explicó: "Esto no es una lucha entre generaciones. Hay jóvenes que no pueden llegar a fin de mes, y hay pensionistas que no pueden llegar a fin de mes".

"Las cosas van mejor. Cuando Rajoy congeló el incremento de las pensiones en el 0,25%, un 12,9% de pensionistas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2017 subió a un 17,6%".

"Ahora las cosas van mejor... pero sigue habiendo un problema y las pensiones se van a tensionar en los próximos 30 años, pero hay que luchar por ello. Hay un problema con los jóvenes, con los salarios basura que tienen, y también con los jubilados por algunas pensiones", insistió.

Y concluyó: "Si no, acabaremos como Milei, proponiendo jubilaciones a los 75 años cuando la esperanza de vida allí es de 76".