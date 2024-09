Julen Bollain pidió en laSexta Xplica que "huyamos del populismo fiscal", ya que, según dijo, "no vale con decir que hay que bajar impuestos, como hace la señora Ayuso, si no dices, primero; qué impuesto vas a bajar; segundo, a quién vas a bajar los impuestos; tercero, cuánto se va a dejar de recaudar; y cuarto, de dónde vas a recortar". Así, el profesor defendió que "las bajadas de impuestos no nos dan libertad, sino que la bajada de impuestos a los ricos lo que hacen es quitar hospitales, escuelas, y en definitiva, quitar el futuro a la clase trabajadora".

Por otro lado, el profesor señaló que "el sistema fiscal español, en la práctica, no es progresivo": "Estamos hablando de que el 10% más pobre paga un tipo efectivo de un 28%, mientras que el 10% más rico, paga un 27%, cuando en el 2007 pagaban un 40% sobre su renta", criticó.