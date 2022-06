Juanlu Sánchez destacó en laSexta Noche que "siempre decimos que Juan Carlos I es el que más está haciendo por la república y el que más daño está haciendo a la monarquía", pero el periodista expresó que empieza a pensar que "también que gracias a Juan Carlos I, Felipe VI tiene un relato como rey y tiene una misión, que es marcar distancias sobre su padre".

"Todos decimos qué bien la reina Letizia y qué bien Felipe VI por nada en especial, solo por no ser corruptos. Solo el contraste con Juan Carlos I le hace a Felipe VI rey", manifestó Sánchez, quien criticó que el rey emérito "se fue de cacería a los seis meses de pronunciar el 'Lo siento mucho, no volverá a ocurrir'". "No sabemos muy bien por qué pidió perdón y qué decía que no iba a ocurrir. Lo que está claro es que hizo exactamente lo mismo inmediatamente después", manifestó el periodista, tras lo que apostilló: "Es una tomadura de pelo".