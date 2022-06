El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga y el escritor Juan José Millás visitan laSexta Noche para presentar 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', un nuevo libro escrito a cuatro manos en la que analizan la existencia del ser humano, su evolución frente a la del resto de especies, con todos los cambios que conlleva esa transformación en nuestra fisionomía. Un estudio que arroja muchas curiosidades, algunas de lo más cómicas, como han explicado ambos al periodista y presentador del programa, José Yélamo.

"A nosotros, los seres humanos, parece que algo nos falta. Lo que nos falta es pelo, tanto como el que tienen todos los animales. Somos un mono desnudo, pero si nos pones un neopreno nos conviertes en una escultura", ha bromeado Arsuaga, que ha comenzado su explicación hablando de nuestros culos. Porque no, no sirven para gran cosa. "El glúteo mayor tiene algunas funciones fisiológicas, pero por ejemplo no interviene en la locomoción. Antes se pensaba que era necesario para la marcha bípeda, pero la realidad es que somos la única especie que tiene nalgas. Podríamos definir a nuestra especie como la que tiene culo".