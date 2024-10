"¿Crees que los jubilados son unos privilegiados?", pregunta José Yélamo a un asesor de comunicación en laSexta Xplica. "Absolutamente no", responde tajante, y añade que "el lastre de la economía española no son los pensionistas, sino personas como las que se mudan a Andorra y roban a todos los españoles".

"El problema que tenemos aquí no es entre jóvenes y mayores, no es un problema generacional, sino de clase", defiende; y aprovecha su intervención para rechazar los "discursos de no hay futuro y todo se va a ir a la mierda".

"Claro que hay futuro, y lo tenemos que luchar, pero no contra los mayores", dice tajante, y añade: "No tenemos que hablar de privatizaciones, tenemos que luchar en la calle junto a los mayores". "Es una lucha para poder tener una buena pensión y claro que hay soluciones", indica en el vídeo principal de noticia.