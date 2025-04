Un joven emprendedor compara a Trump con Gandhi, Mandela y Jesús de Nazaret: "La mayoría les vio como locos"

Jorge Branger, un joven emprendedor, ha defendido en laSexta Xplica la figura de Donald Trump. Aunque no se declara seguidor suyo, Branger ha recalcado la gran capacidad negociadora que tiene el presidente estadounidense.

"No me ha decepcionado. He estudiado la figura de Trump y es innegable que es uno de los mejores negociadores del planeta, por no decir el mejor que hay de la historia. Me hace mucha gracia la gente que dice de sus planes cuando ha sido dos veces presidente de gobierno de una de las potencias mundiales y uno de los hombres más ricos del mundo", ha aseverado.

Además, el emprendedor ha explicado el método que cree que utiliza Trump para tomar sus medidas: anunciar algo exagerado y luego quedarse en algo a mitad de camino para que parezca algo bueno. "Lo que ha hecho Trump aquí es utilizar tácticas de persuasión. Ha pedido algo desmesurado, que ha generado caos e incertidumbre, y luego ha pedido algo mucho más moderado que genera calma y la gente no lo ve como algo tan extremista. Es lo que hace constantemente. Ha puesto un 10% de aranceles que es tres o cuatro veces más", explica.

Por último, Branger ha hecho una curiosa comparación de la figura de Donald Trump con otras personas famosas: "A lo largo de la historia de la humanidad, hay una fina línea entre genio y loco. Sócrates, Galileo, Oscar Wilde, Gandhi, Martin Luther King, Pablo Neruda, Nicolas Tesla, Nelson Mandela y Jesús de Nazaret. ¿Qué tienen todos en común? Que en algún punto la sociedad les ha juzgado, encarcelado e incluso asesinado porque la mayoría de la sociedad, en su momento, les veía como locos. Si Donald Trump es un loco o un genio, lo veremos en los libros de historia".