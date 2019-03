Josep Pedrerol: "El fútbol ha vivido al margen de la ley"

Josep Pedrerol tiene claro que su parte más conocida es el "borderío", y es que "hay gente que me conoce más por Youtube que por televisión, por mis enfrentamientos y mis broncas", pero, reconoce, "no sé hacerlo de otra manera. Esta forma de trabajar me hace meter la pata bastante", se lamenta.

El nuevo presentador de 'Jugones' también ha hablado de su nuevo programa: "Aporta una forma contundente de explicar el deporte, pero que nadie piense que vamos a hacer un 'Punto Pelota' a las 3 de la tarde. Vamos a lucir el deporte, y además tendremos opinión, que nunca estará por encima de la información".

Hablando sobre el fútbol, Pedrerol se lamenta de que "en este país, el fútbol ha vivido al margen de la ley y Hacienda les ha permitido más que a nadie". ¿El motivo? "Cualquier gobierno necesita el fútbol para que la gente se olvide de los problemas reales. Por eso, ningún gobierno ha afrontado seriamente el problema de los clubes con Hacienda, aunque ahora sí se ha apretado un poquito más".

A pesar de ello, ha querido defender al deporte rey: "Sería demagógico preguntarse por qué se gasta tanto dinero en el fútbol. Da trabajo a mucha gente. Muchas televisiones viven del fútbol, hay periódicos deportivos que viven del fútbol, yo vivo del fútbol..."

Sobre los grandes fichajes en tiempos de crisis, el periodista lo tiene claro: "El Madrid habrá hecho un estudio antes de fichar a Bale por 91 millones de euros. Un partido del Real Madrid con Bale vale en EEUU un millón más, o con Cristiano... Hay jugadores que son mucho más que futbolistas. Son márketing, son ingredientes importantes para que una empresa funcione". ¿Quién tiene la culpa? "Nos hemos pasado, pero el fútbol no tiene la culpa. Los políticos tienen la culpa, también en esto".

"A veces nos empeñamos en decir que el fútbol desune a la gente, que provoca enfrentamientos... Y no pensamos en la cantidad de gente que se moviliza cada fin de semana, y ¿cuántos incidentes hay?" Pedrerol defiende el fútbol como una "ilusión": "Sé que es caro el fútbol, pero hay gente que ahorra en muchas cosas para poder disfrutar de dos horas de fútbol".

Pedrerol ha desmentido una cuestión que está en boca de todos sobre un hipotético préstamo de Bankia para fichar a Bale: "El Real Madrid tenía suficientes recursos propios para fichar a Bale sin necesitar financiación. Además, ha vendido a Higuaín por 40 millones y a Ozïl por 45".

Ante la posibilidad de que la Liga esté desvirtuada porque sólo existen dos equipos con opciones, Pedrerol cree que "hay equipos que han demostrado que al Madrid y al Barça se les puede ganar, pero reconoce que hay una diferencia abismal en los presupuestos y los derechos de televisión. Los dos equipos que más venden reciben un dinero descomunal comparados con el resto". Para luchar contra esto, el presentador de 'Jugones' tiene una receta: "Hay formas de trabajar, como la del Athletic, que pueden ser un ejemplo para el resto".