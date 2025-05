Josep Borrell: "¿Todavía alguien duda de que lo que está pasando en Gaza es una violación de los derechos humanos?"

El ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha relatado que cuatro países, entre ellos España, ya denunciaron hace un año y medio lo que estaba sucediendo en Gaza y ha apuntado que "si Europa quisiera, podría hacer presión sobre Israel".

Casi dos años después del inicio de la guerra, la Franja de Gaza sigue sufriendo los constantes ataques de Israel al mismo tiempo que sus habitantes agonizan de hambre. Una situación límite que muchos denuncian que se debe solucionar, frenando a Israel.

Uno de ellos es Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que ha relatado en laSexta Xplica que, hace un año y medio, varios países (entre ellos España) ya alertaron de lo que estaba sucediendo en Gaza: "Antes de marcharme llevé al Consejo de Ministros una carta de Pedro Sánchez a la vista que la comisión no se había dignado ni a contestarla".

"La llevé al Consejo junto con un informe del enviado especial para derechos humanos de la UE. Ese informe era demoledor. Eso fue en julio o noviembre pasado. No me hicieron ni caso. Solo lo apoyaron España, Irlanda, Bélgica y Eslovenia. Ahora ya no son cuatro, son 17. Lo que han acordado es lo mismo que dijo Pedro Sánchez hace 17 meses, solo que en vez de ser cuatro, ahora son 17, pero dicen lo mismo", comenta Borrell.

Además, el ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha lanzado dos reflexiones al respecto: "¿Todavía hace falta discutir si se están respetando los derechos humanos en Gaza? ¿Todavía hay alguien que duda que lo que está pasando es una violación sistemática, permanente y cruel de los derechos humanos y que hay dos millones de personas que les matan de hambre o con las bombas?".

"Si Europa quisiera, podría hacer presión sobre Israel", ha concluido Borrell al respecto.