José María Camarero habló en laSexta Xplica sobre el turismo y comenzó su discurso expresando que es "el primero" que sabe "que las condiciones de muchos trabajadores del turismo y de la hostelería son o han sido penosas, ilegales, y con horas extras no pagadas". "Por supuesto que para todo eso tiene que haber solución, pero tenemos que tener claro que el turismo es lo que nos da de comer a todos, aunque no vivamos del turismo", afirmó el periodista.

En este sentido, Camarero defendió que el turismo "genera tantísimos ingresos para la Administración Pública y tantísimas cotizaciones sociales que luego eso revierte en todo lo que tenemos". "Un ejemplo es que en la pandemia, cuando el turismo flaqueó, nos las vimos canutas, el déficit se disparó y no había actividad", señaló el periodista, a lo que añadió: "No digo que no haya mejorar cosas del turismo, pero cuidado con denostarlo porque en el fondo nos da de comer a todos, aunque no lo notemos y trabajemos en una industria".