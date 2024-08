José Luis Santiago, de 61 años, ha explicado en laSexta Xplica que él se ha dedicado toda su vida al sector del transporte y la logística. Sin embargo, desde hace algún tiempo está cobrando el subsidio por desempleo, y es que está teniendo dificultades para encontrar trabajo.

Esta situación ha provocado que "no pueda ni deba" tener las vacaciones que a él le gustaría. "Lo que queda es ir al pueblo", ha confesado, desvelando que en su caso se encuentra en Asturias, donde tiene familia. "Allí me ahorro la casa y la comida", ha explicado, reconociendo que, aunque a él siempre le ha gustado viajar, ahora no se lo puede permitir.

En cuanto a sus problemas para encontrar trabajo, José Luis ha reconocido que cree que se debe sobre todo a su edad. "En el sector en el que estoy no hay tanto paro", ha asegurado, destacando que lo que existe es un problema de "edadismo" tanto por arriba como por abajo.