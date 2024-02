José Luis Herrero, afectado por una hipoteca creciente que lleva meses sin pagarla, ha hablado en laSexta Xplica sobre los beneficios récord de los bancos: "Me sorprende y me entristece aún más el saber que contribuyo a estos beneficios porque es a costa de los intereses de más que he pagado con mi hipoteca creciente", ha lamentado.

En este sentido, Herrero ha señalado que "hay informes del Banco de España y hay sentencias de Consumo donde ya están sancionando a la banca", a lo que ha añadido que "los jueces saben mucho de leyes, pero no tienen formación financiera adecuada para ayudar al consumidor. "Te sientes indefenso y tienes que tomar la decisión de dejar de pagar, porque o lleno la nevera o me voy a la ruina por pagar una hipoteca", ha manifestado.