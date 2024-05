Los colaboradores de laSexta Xplica debaten sobre cuáles son las causas de la precariedad juvenil que les dificulta el acceso a la vivienda. Según defiende Javier Díaz-Giménez, uno de los factores que está influyendo es que "no tenemos una cultura del ahorro a largo plazo, como antes". "Diez euros al mes, en 70 años, son 70.000 euros", comenta.

"Pero, ¿cómo vamos a ahorrar si no podemos ni pagar el alquiler?", pregunta Leticia, una joven precaria que se queja de los salarios de los jóvenes. "Te lo voy a explicar", dice el economista, que le pregunta si sabe cómo ahorrar "50 euros al mes": "Pues gastando 50 euros menos". "¿Y cómo si no los gano?", le responde Leticia, que denuncia que se está "romantizando la pobreza".

Por su parte, Javier Díaz-Giménez insta a la joven a "no gastárselo todo a final de mes", porque, si no "no tienes nada en tu vida".