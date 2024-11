Judith Gómez, pluriempleada, contó en laSexta Xplica que lleva toda su vida "viviendo de alquiler", y que nunca ha "faltado a un pago, jamás". "No quiero dejar de pagar mi alquiler, pero mi casero dentro de nada va a venir a decirme que me lo vuelve a subir", señaló, tras lo que alguien del plató le preguntó que por qué entonces no se compra una vivienda.

"Porque no puedo. No puedo pagar 500.000 o 600.000 euros por un piso que hace 10 años valía 100.000 euros. No me dan una hipoteca y me falta vida para pagarla", respondió Gómez, quien destacó que "el problema" es que hay "una lucha", cuando, según dijo, "lo que habría que hacer es "unirnos entre todos y ver cuál es la solución común". "Pero lo que no podemos es olvidarnos de los fondos buitre, la especulación y las personas que hacen negocio y te obligan a salir de tu barrio, donde has estado toda tu vida", defendió.