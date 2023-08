El precio del alquiler en España sigue disparado, a pesar de que la inflación parece empezar a contenerse. Un hecho que el economista Gonzalo Bernardos ha analizado en laSexta Xplica, donde ha culpado de esta situación a la globalización de la población.

"La economía y el mercado de la vivienda en el 2023 no es la misma que en el 1993. Ahora son muchos los extranjeros que hay en las ciudades, son personas que tienen más poder adquisitivo que el nacional y lo que hacen es aceptar alquileres en Barcelona y Madrid por 2.000 y pico euros, lo que va expulsando a la población nativa a las periferias. Esto es un problema que existe en todas las capitales del mundo. Yo le llamo la globalización de la población. Hay muchos jóvenes que tienen dinero que experimentan vivir fuera de su lugar natural" ha expuesto.

Otro de los problemas, ha dicho, es que en España no se construyen viviendas y, además, las viviendas turísticas no están bien reguladas. En este sentido, ha remarcado que "el que ha hecho la ley de vivienda tiene un problema, no sabe de vivienda". En el vídeo principal de esta noticia explica sus razones.