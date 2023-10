José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "ningún gobierno quiere gestionar vivienda pública porque es un problemón". "No se quiere gestionar vivienda social porque requiere gestionar gente vulnerable, gente que no puede pagar su vivienda y hay que habilitarle una situación diferente", manifestó el periodista, tras lo que insistió en que "eso es una labor tan ingente y que requiere tanto esfuerzo y dinero que no se quiere hacer", manifestó el periodista.

En ese momento, Gonzalo Bernardos expresó que "es indignante lo que hacen con nuestro dinero". "Nuestro dinero debería destinarse a las personas que tienen menos ingresos, a aquellos que lo están pasando peor, y no hacen nada ni en uno ni en otro partido", denunció.