Isabel Díaz Ayuso decía hace unos días que ganar 144.000 euros al año es clase media y que llegan con dificultades, una afirmación que para Gonzalo Bernardos dista mucho de la realidad: "Sabe perfectamente que en España ni un 5% puede llegar a ganar esto".

El economista señala que las becas de la Comunidad de Madrid a este tipo de rentas "no está beneficiando a la concertada, sino a los colegios privados de élite". "Las becas se han de dar siempre a quien no tiene dinero. Si uno saca muy buenas notas, pero es rico, que se lo pague", defiende el profesor en el vídeo sobre estas líneas donde también señala que "en este país no funciona el ascensor social y para que funcione se necesitan becas a personas humildes, solo humildes".