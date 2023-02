Quique Villalobos, presidente de las Asociaciones de Vecinos de Madrid, criticó en laSexta Xplica que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid persiga a familias cuyo único 'delito' es vivir en una vivienda de protección pública". "En 2013. se vendieron 3.000 viviendas a un fondo buitre, el 30% en mi barrio. Tras muchísimos años, hemos conseguido obligar mediante la justicia a que la Comunidad de Madrid las vuelva a recuperar, y pese a eso, todavía la Comunidad de Madrid no regulariza la situación de 150 familias", denunció.

En este sentido, Villalobos señaló que la "forma de vivir" de estas 150 familias y su "psicología familiar no es la de una persona que se plantea qué es lo que tiene y que es lo que no tiene, porque no lo que no tiene lo tiene clarísimo". "Yo me conformaría con que la Comunidad de Madrid no destrozase la vida de la gente", subrayó.