Garzón, sobre el 9N: "Respeto el derecho a decidir si es conforme al Estado de derecho"

Turno de Cristina Pardo en la entrevista a Baltasar Garzón, que le pregunta si la consulta realizada en Cataluña el pasado 9N pudo ser ilegal. El exmagistrado de la Audiencia Nacional "no tiene consistencia esa afirmación. No puede derivar en una acción judicial y se deriva a la Fiscalía no va a tener prosperabilidad", explica.

Publicidad