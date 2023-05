Maribel Mesón, jubilada y miembro de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, responde en laSexta Xplica a los argumentos del economista Gonzalo Bernardos, que asegura que "el feminismo y la natalidad tienen poco que ver".

"En los años 60 teníamos más hijos pero entonces, a las que trabajaban les daban una dote para que se fueran a casa a cuidar a los hijos y las que nos quedábamos teníamos que tirar de familiares. Cuando entramos en los sindicatos empezamos a hacer guarderías. Éramos 100 feministas, ahora somos 500.000", señala Mesón.

Así, argumenta que "gracias a que hoy las mujeres feministas y las malas madres están aquí para defender a todas las mujeres y todos los hombres para poder tener hijos dignamente".

Por su parte, Bernardos cree que un factor importante que reduce la natalidad es que "antes no se miraba si se podía mantener o no a los hijos, y tenían muchos menos caprichos". "Ahora no, ahora mimamos excesivamente a los hijos y queremos darles de todo", señala.