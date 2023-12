Nadia Calviño defiende que es el momento de revisar el impuesto a la banca, algo que no ha gustado a los socios de Sumar. De hecho, Yolanda Díaz insiste en que "debe ser cumplido y respetado" lo pactado. Una postura que defiende Íñigo Errejón en el plató de laSexta Xplica: "El PSOE dice, por una parte, que hay que quitar impuestos a los bancos y energéticas, que están ganando beneficios millonarios; y al mismo tiempo que hay que reducirle la protección a los desempleados".

"Nosotros decimos que no", asevera contundentemente, y recalca que a los parados no hay que hacerles "ni un recorte porque el paro no es culpa de ellos". Por otro lado, defiende que "a quienes más están ganando hay que exigirles un esfuerzo".

"A la vista está que Sumar es la fuerza de los trabajadores en el gobierno", defiende, y asegura que "esto se va a cumplir porque está firmado".