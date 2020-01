En 2019 se realizaron 22,5 millones de contratos, y sólo el 9,6% del total fueron indefinidos, dándose así un descenso del 5,5% respecto a 2018. Datos que son "dramáticos", según ha calificado, Yolanda Díaz, que ha explicado en laSexta Noche cómo planea el Gobierno de coalición acabar con la precariedad laboral

"La precariedad no solo atañe al mundo laboral, sino que ya es una forma de vida", ha denunciado la ministra de Trabajo, que ha criticado que esta situación provoque "miedo" en personas que "no pueden pagar la calefacción o que no pueden comer con suficiencia". Para Díaz, es necesario un debate sobre "el modelo de sociedad que queremos" frente a un problema que "se ha instaurado en nuestro país y en Europa".

Para la titular de Trabajo, reducir la precariedad pasa principalmente por "cambiar la legislación laboral", y ha precisado: "El contrato ordinario de trabajo tiene que ser el indefinido". Si bien Díaz ha matizado que tienen que existir los contratos temporales "por razones de sustitución por enfermedad, maternidad o productividad", estos "no pueden ser el uso y el abuso de la contratación en nuestro país".

"Tenemos ingenieros e ingenieras en nuestro país con contratos por obra y servicio determinados que agotan el plazo para que no devengan derechos en el puesto de trabajo y que son inmediatamente despedidos. Esto no es soportable", ha continuado la ministra, que ha aprovechado para felicitar al organismo estatal de la inspección de trabajo por su intervención en casos como el de Deliveroo.