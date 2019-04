Wyoming: "Estoy seguro de que el padre y la madre de Rajoy no están enterrados en una cuneta"

A JUICIO POR UN CHISTE

El presentador de El Intermedio asegura en laSexta Noche que "en el PP no son partidarios de la memoria histórica, no son partidarios de tocar los muertos, pero están todo el día tocando muertos". Sobre la querella asegura que "tiene que ver con la memoria histórica y con nada más, el sentimiento religioso aquí no tiene absolutamente nada que ver". "A mí no se me puede juzgar porque no tengo ningún sentimiento religioso, es una cosa que siempre me ha importado un carajo", sentencia.