El Gran Wyoming cree que Rajoy "es un incomprendido", que "parece de Extremo Oriente pero al final es lo mismo", e incluso llega a compararle con Santiago Abascal: "La diferencia entre lo que dice Abascal que en cuanto llegue quita la Ley de Memoria Histórica y Rajoy que le doto de 0 de presupuesto".

"Rajoy nunca diría que la quita, simplemente se la carga, no la aplica y se jactaba. Abascal va a lo crudo. Está harto de que todo lo que se dice en la sede no se refleja", defiende Wyoming. Que añade que "Vox es una escisión del PP de gente que ya está harta de que no se diga la verdad de España, del Cid Campeador, de la Reconquista".

