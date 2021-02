Willy Bárcenas ha defendido en laSexta Noche que "la música no hay que infectarla con la política". "Nos ha tocado ser la oveja negra. Es verdad que a veces opinamos y no va, a lo mejor, dentro de la industria de la música. Tenemos un discurso que a lo mejor no encaja porque a lo mejor no es tan de izquierdas", ha expresado el artista, quien ha añadido: "Nosotros tenemos mucho pensamiento crítico, podemos tener una opinión sobre un tema y otra radicalmente opuesta sobre otro".

"Hay gente que le da vergüenza decir que le gusta Taburete. Privarse de algo que te hace feliz solo porque no pienses como nosotros... Todo es política y hay que dejar que la música vaya por libre", ha manifestado.

En lo referente a los prejuicios sobre Taburete, Bárcenas ha afirmado: "Te hacen duro porque cuando recibes críticas desde el minuto uno y te acostumbras a que en Twitter te ataquen, al principio afecta, pero al final te endureces".

Por su parte, Antón Carreño ha dicho que tienen "la mala suerte de los prejuicios, pero la buena suerte de que Taburete desde el principio ha llenado". "Puede tener muchos prejuicios, pero la realidad es que a la gente le gustan las canciones y funcionan", ha expresado.