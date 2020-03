Iñaki López ha preguntado a Celia Villalobos por la participación, esta vez sí, del PP en la manifestación feminista del 8 de marzo. Así ha respondido la exdirigente popular en laSexta Noche: "Me gustaría que no estuviera politizada por nadie, porque conozco a muchas mujeres que no están en ningún partido, y sin embargo están preocupadas por la situación de la mujer y su propio papel".

En este sentido, Villalobos ha destacado que la manifestación de 2019 tenía "manifiestos demasiado politizados", y ha añadido, en referencia a algunas de las referentes del movimiento feminista: "Estas mujeres, que son todas muy jóvenes, deben entender que esto es transversal, que en el movimiento por la igualdad no hay un pensamiento único, pero sí un objetivo final único".

La exministra también ha afirmado entender las intenciones del Ministerio de Igualdad con la campaña 'Sola y borracha quiero llegar a casa', pero ha matizado, sobre este lema: "La frase no es la que más me parece para una campaña de un ministerio. Es muy llamativa, como lo fue en su momento el 'pónselo, póntelo'".

Villalobos ha llegado a entrar a valorar incluso los términos en los que se define lo que se ha venido a llamar como nueva masculinidad frente a las actitudes machistas de antaño: "Muchas veces se lo digo a los hombres: 'El día que lloréis y que tengáis sentimientos, os daréis cuenta de lo que os habéis perdido'".

A ello ha repsondido el propio Iñaki López, que ha afirmado que los hombres también lloran, pero Villalobos ha contraargumentado esta respuesta con la siguiente reflexión: "Han inculcado el ser fuerte, ser el que sostiene a la familia. Que no, que los sentimientos son de hombres y mujeres". La política ha concluido de forma tajante a este respecto: "En el momento en que los homnbres sean más sensibles y entiendan mejor la vida real, irán las cosas bien".