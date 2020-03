¿Sigue siendo el mundo de la infidelidad tan machista? Hablamos de ello con la actriz Teté Delgado, una de las protagonistas de 'Sé infiel y no mires con quién', clásica obra de teatro readaptada por el humorista Josema Yuste. "Creo que las mujeres somos más discretas. No presumimos" sobre este aspecto.

En este sentido, Delgado sí ha señalado que "España sigue siendo machista", y ha precisado: "Ellos siguen siendo unos campeones y nosotras unas prostitutas. No podemos fardar de con quién hemos ligado -entre nosotras sí-, pero en la tele no porque quedamos de mujeres de mala vida y ligera de cascos".

La actriz ha lanzado esta pregunta: "¿Todavía no es lícito tener impulsos sexuales por parte de las mujeres? ¿Todavía se ve raro? Hay que arreglar las cabezas de 40 millones de españoles". Delgado ha insistido en que "se supone que estamos educando a generaciones más libres y no se nota".

Así, ha lamentado no entender "cómo los jóvenes pueden seguir siendo tan machistas", y ha planteado una reflexión: "¿Quién consiente el machismo a veces? Muchas veces son las chicas las que se tienen que plantar y decir: 'A mí no me mires el móvil. No me digas lo que me tengo que poner'".