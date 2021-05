Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha contado en laSexta Noche que cuando se enteró de que Pablo Iglesias dejaba la política pensó "que es una muy buena noticia, que la política española ganaba, y que el debate público va a ganar".

En este sentido, García Egea ha asegurado que "poca gente le va a echar de menos" ya que, según ha argumentado, "este señor que venía a hablar de nueva política no ha aportado ninguna idea y no ha hecho nada de gestión durante su paso por el Gobierno", sino que se ha dedicado a "polarizar y enfrentar".

"Tengo que decir la verdad. Me alegro de que Iglesias se haya ido la política. No le deseo ningún mal a nivel personal, pero que se haya ido para mí es una buena noticia", ha expresado el popular, quien ha defendido que no tiene que ocultar su "alegría porque Pablo Iglesias se haya ido". "Además , yo creo que se me nota un poco", ha apostillado.

En lo referente a los insultos, la persecución y al acoso que Pablo Iglesias ha denunciado haber recibido, el secretario general del Partido Popular ha dicho que "quien siembra vientos, recoge tempestades", tras lo que ha añadido: "Él ha sido uno de los que en 2011 rodeó el Congreso, rodeó la sede del PP de Génova, y no ha pedido disculpas a los cargos del PP 'escracheados' durante el Gobierno de Rajoy; de hecho, el fue el que trajo el término escrache diciendo que era 'jarabe democrático'".

"Yo condeno cualquier tipo de violencia sobre cualquier cargo público porque no soy como Pablo Iglesias, que condena solo la que se ejerce sobre políticos de izquierdas", ha manifestado.