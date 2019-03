Susana Díaz, sobre los ERE: "No pongo la mano en el fuego por nadie"

ESPERA QUE LA JUSTICIA SEA RÁPIDA

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha dejado claro en 'laSexta Noche' que no va a tener "ningún imputado por ningún delito en ninguna cámara". "Confío en la Justicia siempre, cuando estoy de acuerdo y cuando no lo estoy", ha señalado, aunque espera "que la Justicia sea rápida para que el que haya metido la mano lo pague cuanto antes". En esta línea, ha sido tajante: "Yo nunca he puesto ni pondré la mano en el fuego por nadie. Pero creo que Chaves y Griñán son honrados".