Jorge Sanz forma parte de un selecto club al que no muchas personas pueden acceder. En España, concretamente, sólo hay tres personas, una de ellas el veterano actor.

Como revela en el vídeo, Sanz está dentro de los Night Wolves, el club de motos de Vladimir Putin, algo que "no es fácil". "Yo me apunto a bombardeo desde que Veronica Forqué me dijo que era una bendición", añade.

Ante esta revelación, Iñaki López se queda anonadado. "¿Qué me estás diciendo? Es una sorpresa... no tenía ni idea", le contesta el presentador. Todo un momentazo que deja la entrevista del actor en laSexta Noche.