Savater: "Si los etarras están tan derrotados, me pregunto por qué hay que escucharles"

Iñaki López arranca la entrevista al filósofo Fernando Savater preguntado sobre el punto más caliente del país en estos momentos, el barrio burgalés de Gamonal. ¿La lucha de sus vecinos es la oposición al plan de urbanismo del ayuntamiento o hay algo más? "Yo he ido viendo las cosas con cierta perplejidad. Al comienzo era una cosa clara, unas obras públicas de aire faraónico a las que estamos acostumbrados, los vecinos protestaban y creían que esas mejoras ahora no son oportunas. Perdían plazas de aparcamiento que para muchas personas eran vitales. Había una serie de razones que eran inteligibles. El hecho de que después de eso haya continuado los movimientos violentos le deja a uno pensativo", afirma Savater.

Algunos medios han publicado que el consistorio de Burgos se ha rendido ante los violentos, pero el filósofo no lo considera así. "Escuchar a la gente no es rendirse. El hecho de que se suspenda todo de golpe deja una duda, por qué no se suspendió todo desde el primer día y nos hubiésemos ahorrado todo este lío", se pregunta el invitado de laSexta noche.

Fernando Savater ha vivido con mucha intensidad el conflicto vasco y la suya es una voz autorizada a la hora de valorar la actualidad que atañe a ETA. Sobre la ya famosa foto de Durango a partir de un acto de expresos de la banda terrorista, este profesor de Filosofía afirma: "Que un grupo de expresos de ETA se reúnan a dar lecciones de democracia es bastante chocante. Humillan a las víctimas y las personas normales. ¿Por qué tenemos que escucharles si están tan derrotados?"

Hace dos años Savater afirmó en una entrevista que el terrorismo le había concedido 15 ó 20 años más de juventud y que se había divertido mucho. Polémicas declaraciones que se apresura en matizar: "He visto matar amigos y objetivamente es evidente que el terrorismo es un mal, sin embargo yo soy una persona combativa y batalladora. Hay una diferencia entre los soldados y los guerreros, los soldados aman la victoria y los guerreros amamos la batalla. Nunca he ido con cara triste a las cosas. En los momentos que he podido estar más triste, he procurado no dar la satisfacción a los terroristas de ir poniendo cara lúgubre".