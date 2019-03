Sabina: "Ya es hora de que Podemos se desvincule radicalmente de Nicolás Maduro"

CREE QUE SUS MANIFESTACIONES EN CONTRA HAN SIDO "TENUES"

El cantante Joaquín Sabina se reafirma en todas las decisiones políticas que ha tomado a lo largo de los últimos años. "Voté contra la OTAN y volvería a votar contra ella, estuve con Anguita y me encantaría que fuera el presidente de la República española, estuve con el gobierno de Zapatero y seguiría haciéndolo". El artista de Úbeda dedica unas palabras a Podemos, a los que no termina de ceder su voto. "No tengo demasiada capacidad de entusiasmo, me tienen que convencer", puntualiza, aunque sí explica que tiene un profundo respeto por los votantes de la formación.