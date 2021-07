Baltasar Garzón ha reaccionado en laSexta a las declaraciones que hizo el exministro Ignacio Camuñas sobre la Guerra Civil pidiendo "respeto a las decenas de miles de víctimas que apenas han sido reconocidas y reparadas durante la dictadura y todo lo que llevamos de democracia".

Así, el juez ha defendido que "la Ley de Memoria Democrática es necesaria, es una reivindicación para las víctimas, es el derecho a la reparación, a la justicia". "Jamás he oído ninguna de las víctimas del franquismo que exijan venganza, piden justicia", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que Casado, con sus declaraciones en las que pide "no desenterrar viejas heridas", "minimiza y revictimiza a las víctimas".

"No es cuestión de ideología. Las víctimas son víctimas, no las utilicen ni unos ni otros. Lo único que se pide es verdad, justica, reparación. Esto no es reabrir nada, es que no se ha producido esta situación", ha expresado Garzón tras lo que ha criticado: "Cuando se renombran calles, cuando se hacen homenajes o hay fundaciones que exaltan la fundación de franquismo o la figura del dictador, no estamos a nivel de lo que exige la tan apelada Europa". "A nadie se le ocurriría en Alemania reivindicar la imagen de Hitler, serían sancionados", ha afirmado el juez, que ha defendido que "el Valle de los Caídos debe ser redefinido" y tiene que "desaparecer la significación que actualmente tiene".