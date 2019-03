Roldán, sobre los GAL: "Nunca encubrí ni tuve conocimiento de ninguna acción"

LUIS ROLDÁN RESPONDE SOBRE LOS CRÍMENES DEL GAL

Luis Roldán recuerda que en el 'caso Zabala' no era director de la Guardia Civil. "Qué puedo yo saber, pues lo que las personas citadas en el juzgado dijeron". Roldán afirma que, una vez que llegó a director de la Guardia Civil, expedientó y separó del servicio a los que condenaron por el 'caso Zabala' por otro incidente anterior. "Yo le dí todos los detalles que podía saber al juez, no he encubierto ninguna acción de ese tipo".