El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recriminado en laSexta Noche que el rey Felipe VI no acudiera al acto de entrega de despacho de los nuevos jueces del Consejo General del Poder Judicial por motivos de "seguridad", tal y como explicó el Gobierno.

"Me parece muy grave lo que ha ocurrido. Creo que soy de las personas que puedo presumir de cierta indepednecia. Veo las cosas como las ve una persona normal. Yo no soy monárquico, pero el jefe del Estado es Felipe VI, y como respeto la Constitución, mientras no se cambie, es la máxima representación de los españoles", ha explicado.

El presidente regional ha insistido en que si el monarca "tradicionalmente va a un sitio" carece de explicación que ahora no lo haga.

La explicación de la ausencia, a juicio de Revilla es "gravísima": "Si al jefe del Estado, con toda la fuerza de seguridad que tiene el Gobierno, no es capaz de garantizarle la seguridad, es un Estado fallido".

Y es que según el presidente de Cantabria, existen dos motivos: o bien la falta de seguridad o presiones externas. Cualquiera de las dos tienen carácter muy grave para el político cántabro.

"No me extrañaría nada que en este sistema de pactos contra natura, entre las conversaciones que hay entre Esquerra y España de cara a los presupuestos se le haya dicho 'no nos gustaría ver por ahí al monarca' y que alguien haya tragado", ha añadido.

"Lo que está claro es que no ha ido y que él quería ir. Tiene que ser una de esas dos razones: no se le garantizaba las seguridad, lo cual es gravísimo, porque un estado de derecho tiene que garantizar la presencia del jefe del Estado en cualquier lugar, y si es lo otro muy grave", ha zanjado.