Revilla: "¿A quién prefiero en La Moncloa, a Mariano que no me contesta, o al otro, que no sé si me va a contestar? Al otro"

EL PRC NO SE PRESENTA A LAS ELECCIONES GENERALES

El periodista Ignacio Escolar ha preguntado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quién votaría en las próximas elecciones generales. "Mi partido deja libertad absoluta para que la gente vote a quien quiera en las generales", ha explicado Revilla. Sin embargo, ha reconocido que, "como seas una autonomía que no tiene sintonía con el Gobierno te meten más recortes". "Si me preguntas a quién prefiero en La Moncloa, a Mariano que no me contesta, o al otro, que no sé si me va a contestar? Prefiero al otro", ha reconocido.