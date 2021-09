El chef José Andrés ha criticado en la Sexta Noche que "parece que en España, que es un país maravilloso, ahora todos tenemos que estar luchando entre derecha e izquierda". "¿Por qué no podemos ser todos españoles? ¿Por qué no todos podemos construir simplemente mesas más largas y no muros más altos?", se ha preguntado el chef español, quien ha defendido que "tiene que haber respeto, y hay que pensar que uno no tiene la última verdad, sino que otros pueden añadir a esa verdad y todos juntos podemos crear un mundo mejor".

"Espero que de esta pandemia, del terrorismo, necesitamos sacar a toda esa gente que quiera destruir, y necesitamos traer gente a la mesa que quiera construir. Cualquiera que quiera sacar lo peor de nosotros no podemos permitir que forme parte de lo que somos", ha expresado José Andrés, al tiempo que ha manifestado que espera que "hayamos aprendido que la empatía tiene que ganar, que las mesas más largas donde todo el mundo esté invitado tiene ser lo que impere, y que no podemos tener odio cuando tenemos que tener que estar en sacar lo mejor que cada ciudadano tiene dentro de sí".