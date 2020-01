El actor Quique San Francisco sostiene que los políticos hablan poco de Cultura porque "no son personas cultas ni tienen interés en ello". "Vivimos ahora una época donde nos dominan gente sin estudios. Eso es terrible y los vamos a pagar", se lamenta el cómico.

En una entrevista en laSexta Noche, San Francisco reconoce que su decepción con los políticos es "terrible" y no se muestra optimista con la situación. "Pese a ser optimistas, estas cosas producen un daño que no es recuperable", añade el actor, que critica que se practique la política del resentimiento.

"Son carroñeros. Una cosa es ser político y otra ser un agitador, seas de izquierda o de derecha", afirma San Francisco, que defiende su derecho a llevar la bandera del país "sin ser facha".

El actor Quique San Francisco sostiene que la clase política está convirtiendo la democracia en "la dictadura de la mayoría" y se lamenta por ello: "Yo ya viví en una dictadura y no me apetece vivir en otra".

"Está todo prohibido, no hacen más que prohibir. Y si no quieres pasar por esa prohibición, tienes que pagar. Es algo totalmente absurdo y como ciudadano estoy asustado", explica el cómico, que no entiende que los jóvenes no estén saliendo a la calle a luchar por el futuro de sus pensiones.