Pablo Casado: "Cuando yo gobierne no voy a impulsar una ley de eutanasia"

La eutanasia está de actualidad tras el trágico caso de Ángel Hernández y su mujer María José Carrasco. El PP siempre se ha posicionado en contra de la eutanasia, y sigue siendo así. El líder del PP tacha de "terrible" el caso de Carrasco, un "testimonio estremecedor", pero reivindica las leyes que ha aprobado el PP en las CCAA sobre "muerte digna y testamento vital".

Además, critica la falta de plazas públicas para enfermos terminales o con enfermedades graves: "¿Cómo es posible que la mujer de Ángel estuviera 10 años esperando por una plaza pública? Apuesto por invertir lo que haga falta en salud y en la dignidad de los enfermos terminales".

También recuerda que "Ciudadanos y el PSOE" votaron en contra de "la ley de Eutanasia propuesta por Podemos". "Esto es el eje de la campaña electoral porque Sánchez ve que se le está yendo la mano con Otegui o con Torra y ahora todos tengamos que estar opinando de algo que Sánchez ya opino hace dos años", asegura Casado.

Al ser preguntado por si la religión le afecta en su decisión, el líder del PP asegura que no: "Mis creencias personales no me afecta o me deja de afectar. Mi posición es coherente, decía lo mismo hace dos años que ahora. Nosotros no hacemos religión en política, la religión la hace la iglesia".

"Si hemos presentado una enmienda a la totalidad será que no somos partidarios de como presentaba la izquierda la ley de eutanasia. Cuando yo gobierne no voy a impulsar una ley de eutanasia pero cuando yo estoy en campaña electoral tampoco voy a dejar que la izquierda me recete de qué tengo que hablar", zanja Casado.

