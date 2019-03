Mónica Oltra: "No sé si hay alguna foto del rey en mi despacho, no tengo tiempo para redecorar"

SORPRENDIDA POR LA POLÉMICA DE ADA COLAU

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado a Eduardo Inda que no sabe si hay alguna foto del rey en su despacho: "Está como estaba y no he tocado nada". Sobre la polémica retirada del busto de Juan Carlos I por Ada Colau, explica: "Creí que era una cuestión de protocolo, pero luego vi que no". No obstante, la líder de Compromís lo ha comparado con algo sucedido en Valencia: "Todavía busco las banderas europeas que el PP retiró cuando nos iban a investigar".