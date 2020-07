Las últimas informaciones que están salpicando al rey emérito y que han avivado la polémica en torno a su figura son "de una gravedad tremenda" para Miguel Ángel Revilla, que no se ha mordido la lengua al valorar el tema en laSexta Noche.

"El tema del rey emérito era más o menos conocido, pero se hacía la vista gorda por lo que significa su figura", opina el presidente de Cantabria, quien confiesa que se siente "molesto" por "la cantidad de llamadas que estoy recibiendo diciéndome que no me meta con él por cómo está el país".

Para él la excusa de no hablar del tema para "no desestabilizar el tema" no es válida y asegura "no soportar" a los corruptos y "si están en las máximas instituciones del Estado mucho menos". Porque considera que si alguien tiene que ser ejemplar es la máxima representación de un pueblo.

Además, destaca que en la Constitución hizo un artículo "infumable" que dice que el rey es inviolable, "lo que hace suponer que está al margen de la ley y puede hacer lo que le dé la gana", opina.

Y añade: "Si pudiera sustituirlo, habría puesto algo como es inviolable en los acuerdos que pueda tomar como jefe de Estado. Pero en el caso de la corrupción habría añadido que debería ser el más escrupuloso y más transparente, de manera que cualquier acto de corrupción tendría que tener un castigo superior al resto".