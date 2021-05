Mercedes Milá ha contado en laSexta Noche que se acordó de Miguel Bosé cuando se puso la vacuna contra el coronavirus por "la alegría" que ella sintió al ponérsela. Además, ha dicho que no se cree la cantidad de drogas que el cantante dijo en su entrevista con Jordi Évole que consumía: "En lo que yo le conozco y he visto a lo largo de los años, no caben las drogas a ese nivel".

"Yo no digo que no se haya metido una raya de coca de vez en cuando, o que se haya fumado un canuto, pero lo que explica es mucho más serio", ha expresado, tras lo que ha criticado el "ejemplo maligno" que da diciendo que dejó las drogas "un día subiendo a un escenario". "Eso es mentira. Da una impresión de que las drogas son cualquier cosa, y que te puedes marchar de las drogas como si nada, cuando sabemos cómo son y lo que cuesta salir de ellas. A mí eso me parece moralmente inaceptable", ha manifestado.