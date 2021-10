José Yélamo ha preguntado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre los insultos y pitidos que recibió Pedro Sánchez durante su participación en el desfile con motivo de la celebración del 12 de octubre. Pablo Casado, presidente del PP, aseguró que "escuchó lo que dice la calle" del líder del Ejecutivo, y Almeida coincide: cree "que representa el sentir de lo que hay en la calle porque no solo le ha pasado en Madrid, sino en muchos lugares de España que ha visitado".

"Esto no solo pasa cuando gobierna la izquierda. Cuando gobernó el PP tuvimos que soportar ese 'Rodea el Congreso' con gravísimos incidentes", ha señalado Martínez-Almeida, que ha añadido: "Si me pregunta si creo que el 12 de octubre es el marco adecuado para que esto suceda, sinceramente preferiría que no, como tampoco prefiero que suceda en la final de la Copa del Rey". Almeida ha concluido su reflexión señalando que el "12 de octubre es la fiesta nacional, y tenemos que reivindicar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".