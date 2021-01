¿Qué le parece a Cayetano Martínez de Irujo la subida del salario mínimo? A esta cuestión ha respondido el empresario en laSexta Noche, que ha rechazado que sea el momento para hacerlo: "Entiendo que 1.000 euros a día de hoy es lo mínimo que debería cobrar una persona, pero la política comunista en el mundo ha fracasado. Tenemos que renovarla para ayudar a la sociedad de otra manera".

Martínez de Irujo cree que el Gobierno de coalición cuenta con "buenos ministros" y que lo "están haciendo bien dentro de las grandes dificultades", pero ha señalado que "no hay mucho dinero" y no se puede "repartir alegremente": "No es el momento de hacer esto, aunque soy partidario de eso. Pero estamos en pandemia. Hay gente que no tiene para comer y que vive en la calle".