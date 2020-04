Luz Casal está protagonizando una bonita iniciativa con motivo de la crisis del coronavirus, que consiste en llamar cada tarde a personas que están pasando solas estas semanas de confinamiento.

La idea se le ocurrió pensando en qué podía hacer para ayudar durante esta crisis. "Cantar sin instrumentos no me parecía la vía más adecuada y me parecía más interesante tener un gesto individual con los afectados", comenta la cantante.

Durante los nueve días que lleva cumpliendo esta iniciativa, confiesa haber vivido "una montaña rusa de emociones". según explica, hablar con los pacientes te deja una sensación "agradable" por poder echar una mano, pero también te deja "hecha polvo": "No podía imaginar que la gente lo estuviera pasando tan mal".

Para ponerse en contacto con Luz Casal, hay que escribir a su instagram (@luzcasaloficial) y darle un número de teléfono para que pueda llamar. "Al principio eran fans, pero ahora hablo con gente que sé que no me considera importante musicalmente", confiesa.