Luis Roldán: "El que quiera ver cómo vivo, que lo haga. No tengo dinero"

EL DINERO DE LUIS ROLDÁN

Luis Roldán afirma que Paesa gestionó todo el dinero y que fue él quien se quedó con todo. "Nadie ha buscado ni perseguido a Paesa para recuperar el dinero". Roldán insiste en que "no tiene dinero" y afirma que la prueba está en cómo vive ahora. Sánchez Dragó, autor del libro 'La canción de Roldán', asegura que "Roldán no es un delincuente congénito". Roldán explica cómo le pidieron que no trascendiera al asunto de los sobresueldos y su procedencia. "Me dijeron que si contaba algo me achicharrarían".