"Los ricos salen de esta crisis más ricos todavía a costa de empobrecer a una parte": la crítica de Carlos Bardem al "saqueo" económico

Carlos Bardem: "Seguramente la gente de VOX militaba en el PP o Ciudadanos y se les quedan cortos"

El actor Carlos Bardem ha dicho en laSexta Noche que "los asistentes al acto multitudinario de VOX ya estaban ahí, no se han bajado de un platillo volante". Además, ha dicho que "el fascismo o el franquismo no se pueden blanquear ni justificar, hay que combatirlos", que "la Fundación Franco debería estar ilegalizada" y que "gente que defienda postulados xenófobos, racistas y homófobos no debe tener lugar a la difusión de sus ideas".

"Franco es un genocida, la polémica viene porque en la santa Transición se metió la mugre bajo la alfombra": el análisis de Carlos Bardem sobre la exhumación del dictador

El actor Carlos Bardem ha dicho en laSexta Noche que la Transición "no supuso una ruptura con el franquismo" y ha insistido en que Franco es "un dictador, un genocida". Además, ha destacado que "España es una anomalía histórica, único país de Europa occidental donde ganaron los malos, estuvieron 40 años y murieron fusilando gente".

La comparativa cinematográfica de Carlos Bardem: "El símil con el PP serían las cinco familias de la mafia de Nueva York"

El actor Carlos Bardem ha dicho en laSexta Noche que "la realidad siempre abofetea" y que "lo que se ve con Villarejo es un sainete, un buen baremo de la calidad de la democracia". En este sentido, ha añadido que "se destapó por las luchas internas del PP" y lo ha comparado con las cinco familias de la mafia de Nueva York: "Cuando iba bien el negocio había abrazos y cuando se torcía comenzaban las puñaladas".