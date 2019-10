La actriz y cantante Lolita Flores ha dicho en laSexta Noche que la sociedad está harta de las mentiras de los políticos: "Los políticos tienen una serie de privilegios que no tenemos los demás y, por lo menos, deberían ser leales y legales [...] Los españoles estamos hartos de que nos mientan, de que prometan y luego no hagan, de que para alcanzar un voto digan cosas que luego no cumplen".

"No puede ser que estemos sin gobierno"

En este sentido, Lolita considera que los políticos deberían hacer correctamente su trabajo: "No puede ser que estemos sin gobierno todavía".

Además, ha asegurado que está desencantada con ellos. "Te lo digo sinceramente, voté en su momento al PSOE, he votado a Podemos, he votado al PP. No voto a Vox porque no entra en mis planes, ¿y qué ha pasado?", ha asegurado dejando la pregunta en el aire.

Lolita defiende "un gobierno en el que cada uno tenga una ideología"

En defensa del entendimiento, Lolita ha apostado por "un gobierno en el que la gente esté mezclada y cada uno tenga una ideología, incluso en el que haya religiones diferentes".

Por otro lado, la actriz y cantante considera que profesionales de distintos ámbitos pueden aportar sus conocimientos a un Gobierno: "Cuando salió Pedro Duque para el ministerio de Ciencia me pareció muy bien, yo puedo defender el arte, sé cómo se puede cantar mejor, o peor". Sin embargo, se ha descartado para un hipotético nombramiento como ministra de Cultura: "Ni muerta".

Lolita Flores y Luis Mottola, que se encuentran interpretando 'La fuerza del cariño' en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, han desvelado en el plató también algunos detalles de la obra.