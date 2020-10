Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha criticado en laSexta Noche que "una moción de censura es irresponsable en mitad de una pandemia". "No estamos ni para convocar elecciones, ni para una moción de censura", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que mientras la moción de censura de Vox sucedía "seguían falleciendo personas y seguíamos cerrando negocios".

"Por lo tanto, no le veo ningún tipo de sentido, pero cada uno elige sus planteamientos políticos y lo respeto", ha expresado el vicepresidente regional, quien, según ha dicho, aboga "por el sentido común". "Espero que Vox también opte por el sentido común y abandone la crispación y el enfrentamiento", ha subrayado.

En este sentido, Aguado ha recordado que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid estuvo cuatro años en la oposición y apoyaron los cuatro Presupuestos y ha hecho una petición a Vox: "Que no apueste por crispar, que crispando no se soluciona nada, que no hay mejor patriotismo que el que defiende una España de todos y que defendiendo una España de todos nos entenderemos".

"En estos Presupuestos veremos si Vox está por el bloqueo y la crispación o si de verdad quiere sentarse y sacar adelante los que serían seguramente los que serían seguramente los Presupuestos más importantes de la Comunidad de Madrid", ha señalado Aguado.

En lo referente a las medidas que habría tomado si hubiese sido presidente de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que habría "pedido el estado de alarma" y ha destacado que en este momento "el Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid deben mejorar la comunicación". "Y si hace falta sentarnos en una mesa y no levantarnos hasta que pactemos las medidas, hagámoslo", ha concluido de forma tajante.